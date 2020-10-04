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Dünya Yemen'de şiddetli çatışma! Onlarca ölü olduğu iddia edildi
Dünya

Yemen'de şiddetli çatışma! Onlarca ölü olduğu iddia edildi

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde Yemen ordusu ve Husiler arasında çıkan çatışmada biri komutan onlarca milisin öldürüldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:30:00 -
Yemen'de şiddetli çatışma! Onlarca ölü olduğu iddia edildi

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamada, hükümete bağlı güçlerin Hudeyde'nin güneyinde Husilere ait silahlı grupları havan topuyla vurduğu, saldırıda biri komutan onlarca Husi milisin öldüğünü açıkladı. Husilerden çatışmaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İç savaşın uzun süredir devam ettiği Yemen'de , Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar oluyor.

Dış güçler de iç savaşa dahil oldu

Ayrılıkçı Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yemen'deki savaşa dahil olurken, İran'ın da Husileri desteklediği iddia ediliyor.

Yemen'deki savaşın sona ermesi için Birleşmiş Milletler (BM) girişimlerde bulunsa da ateşkes bir türlü sağlanamıyor. 

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