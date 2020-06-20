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Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 251'e yükseldi

Fas'ta vaka sayısı 539 artarak 9 bin 613'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:11:48 -
Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 251'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 251'e yükselirken, Fas'ta vaka sayısı arttı.

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 251 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 10 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 919'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 288'e ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 539 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 76 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 9 bin 613, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 8 bin 117 olduğu bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Fas'ta, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 213 kişi hayatını kaybetmişti.

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