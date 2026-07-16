Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız üyelerin oy birliğiyle aldığı kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismini şehrin en prestijli noktalarından ‘İstanbul Pasajı Sokağı’na verdi. Kararın ardından açıklama yapan Bakan Kurum, “Malatya’mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor” diyerek tüm meclis üyelerine teşekkür etti.