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Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

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Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız üyelerin oy birliğiyle aldığı kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismini şehrin en prestijli noktalarından ‘İstanbul Pasajı Sokağı’na verdi. Kararın ardından açıklama yapan Bakan Kurum, “Malatya’mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor” diyerek tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

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Foto - Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile aldığı kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismini ‘İstanbul Pasajı Sokağı’na verdi.

#2
Foto - Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis’inin bu haftaki toplantısında Saray Mahallesi’nde yer alan ‘İstanbul Pasajı Sokağı’nın isminin değiştirilmesi teklifi ele alındı. AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla sokağın adı, ‘Murat Kurum Caddesi’ olarak değiştirildi. Meclis toplantısında açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un şehrimizin yeniden inşasında inanılmaz katkıları, çözümcü ve pratik yaklaşımı oldu. Bu sayede şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında büyük mesafeler aldık. Saray Mahallemiz, en prestijli mahallemiz olacak. "

#3
Foto - Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

Sami Er, "Caddelerimizi genişlettik, yeni yol ve akslar açıldı. Malatya’ya yakışır alanlar oluşturuyoruz. Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamada ‘Saray Mahallesi, İstiklal Caddesi gibi olacak’ demiştik. O minvalde bir çalışma var. Bu caddeye, Malatya’mızın yeniden ayağa kalkmasında büyük emek ve katkıları olan Murat Kurum Bakanımızın ismini vermek ve bu emeği taçlandırmak istedik. Bakanımızın, Malatya’mızın yeniden ayağa kalkmasında çok büyük emekleri var. Bu anlamda kendimize yakışanı yaptık" dedi.

#4
Foto - Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

'MALATYA'MIZIN VEFASI GÖNLÜMÜZE DOKUNDU' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelişmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya’mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Daha önce layık görüldüğüm fahri hemşehrilik beratı, Malatya ile aramızdaki gönül bağımızın en kıymetli nişanelerinden biri olmuştu. " dedi.

#5
Foto - Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

Kurum, "Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor. Bu kararın Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizce oy birliğiyle alınması ise beni ayrıca sevindirdi. " ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

Bakan Kurum, "Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, Meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre ve hemşehrilerimize daha nice hizmetler yapabilmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

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