Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi

Sami Er, "Caddelerimizi genişlettik, yeni yol ve akslar açıldı. Malatya’ya yakışır alanlar oluşturuyoruz. Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamada ‘Saray Mahallesi, İstiklal Caddesi gibi olacak’ demiştik. O minvalde bir çalışma var. Bu caddeye, Malatya’mızın yeniden ayağa kalkmasında büyük emek ve katkıları olan Murat Kurum Bakanımızın ismini vermek ve bu emeği taçlandırmak istedik. Bakanımızın, Malatya’mızın yeniden ayağa kalkmasında çok büyük emekleri var. Bu anlamda kendimize yakışanı yaptık" dedi.