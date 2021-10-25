Yemen’de kıtlık çocukların hayatını tehdit ediyor

Başkent Sana’daki Es-Sebin Hastanesinde başta kansızlık, raşitizm ve depresyon olmak üzere birçok hastalığa yol açan yetersiz beslenme nedeniyle onlarca çocuk tedavi görüyor. Mehyub Dahhan da ülkede çocukları yetersiz beslenme ve açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan yüzlerce Yemenliden biri.

Aileler çocuklarının tedavisine güç yetiremiyor

Dahhan, kızı Hedil’in hastanede tedavi görebilmesi için büyük zorluklar yaşadığını belirtti. Hedil’in 4 ay kadar önce yetersiz beslenme nedeniyle rahatsızlandığını aktaran Dahhan, “Kızımın tedavisi için çok uğraştım ama boşunaydı. Sonunda borç para alıp, onu Sana’daki yetersiz beslenme tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir tıp merkezine nakletmeye karar verdim” diye konuştu. Ancak seyahat ve tıp merkezinde ikamet masrafları nedeniyle Hedil’in hastaneye nakledilmesinin 70 günden fazla geciktiğini söyleyen baba Dahhan, sonunda bir hayırseverin kızının hastalığını duyup kendisine tedavi için yardımcı olduğunu söyledi.



Dahhan, “Sıfırın altını görmüştük. Koşullar kızımı yetersiz beslenmeyle ve acılarıyla tek başına mücadele etmek zorunda bıraktı. Ben yevmiyeli işçi olduğum için ona gereken yiyeceği sağlayamadım, bu günlerde iş imkanları neredeyse yok denecek kadar az” dedi. Sana’da kızının yanında olmak için 30 bin riyal (yaklaşık 50 dolar) karşılığında bir oda ve banyodan oluşan bir dükkan kiraladığını aktaran Dahhan, “Ancak geçen ay kirayı ödeyemediğim için dükkan sahibi beni ve çocuklarımı kapının önüne koydu. Bu yüzden hastane bahçesinde kalmak için para ödedik” ifadelerini kullandı.