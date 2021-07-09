Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü
Yemen’in Hadramout kentinde bir otobüsle aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 15 kişi hayatını kaybetti.
Yemen’de meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.
Otobüs ile araç çarpıştı
Yemen’in Hadramout kentindeki Al-Abr yolu üzerinde bir otobüsle aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Katliam gibi kazada 15 kişi hayatını kaybederken, kaza sonucu çıkan yangında otobüs ile araç büyük hasar gördü.
Hadramut'tan hareket eden otobüste bulunan yolcuların Kurban Bayramı'nı akrabalarıyla birlikte geçirmek için yola çıktığının düşünülüyor.
Ölü sayısı artabilir
Yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmezken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Al-Abr yolunda her yıl gerekli onarım çalışmalarının ihmal edilmesi nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.