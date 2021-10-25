  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Değişiklik yapılamasını istedi: "Gelir vergileri düşürülsün" çağrısı!

Diyanet'ten 'Baby Shower' eleştirisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor

Utanmaz fondaş medyadan, "camide protokol yolu" yalanı! İşte gerçek

Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü

Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü! İYİ Partili görevliler ile partililer arasında arbede

Dünya gündemini sarsan iddia: Her şeyi değiştirecek

Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

Kılıçdaroğlu bile “130 milyar dolar” iftirasını bıraktı, Babacan bırakmadı! Yerel seçimlere rezerv göndermesi!

Ne kadar olacak? Asgari ücret ile ilgili ilk tahmin geldi
Dünya Yemen'de karşılıklı saldırılarda 814 kişi öldü
Dünya

Yemen'de karşılıklı saldırılarda 814 kişi öldü

Yemen'de hükümet ve koalisyon güçlerinin İran destekli Husi milislerle çatışmaları ve hava saldırıları nedeniyle 814 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 00:27:00 -
Yemen'de karşılıklı saldırılarda 814 kişi öldü

Yemen'de hükümet ve koalisyon güçlerinin İran destekli Husi milislerle çatışmaları ve hava saldırıları nedeniyle 814 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, koalisyon güçleri Marib ilinin batısındaki el-Kesara ve el-Cevbe bölgelerinde son 72 saatte 88 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 36 askeri aracın imha edildiği ve 264'den fazla Husi milisin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Husi milislerin 550 kişiyi öldürdüğünü, 1200 kişiyi yaraladığını ve 90 kişiyi esir aldığını söyledi.

Seri, "Şebve ve Marib vilayetlerinde Zafer Baharı operasyonu sırasında toplam 3 bin 200 kilometrekarelik alan kurtarıldı." dedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!
Ekonomi

Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!

Önceki günlerde ABD-Çin arasında büyük bir altın savaşının başladığının altını çizen Dr. Ramazan Kurtoğlu bu kez Türkiye'yi yakından ilgilen..
Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak
Teknoloji

Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak

Türkiye'den savunma sanayii, inşaat ve enerji sektöründeki birçok firmanın yurt dışına bağımlılığını bitirecek tarihi bir hamle daha geldi. ..
Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”
Gündem

Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”

Katıldığı televizyon programında yaptığı çıkışlarla kendi cemiyetine ters köşe yaptıran Seren Serengil, yaptığı zina açıklamasıyla dikkat çe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay