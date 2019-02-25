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Yemen'de kanlı saldırı 12 ölü

Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine bağlı El-Buka ilçesinde, Husi militanlarının bir semt pazarına düzenlediği saldırıda 12 asker öldü.

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:09
Yemen'de kanlı saldırı 12 ölü

Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine bağlı El-Buka ilçesinde, Husi militanlarının bir semt pazarına düzenlediği saldırıda 12 asker öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 50 kişi yaralandı.

Hükümete bağlı askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, Husiler, ilçedeki Reşşaha Dağları bölgesinden semt pazarına 20 havan topu attı.

Hükümete bağlı Et-Tahrir, Fetih ve El-Ahrar tugayları askerlerinin pazarda alışveriş yaptıkları sırada gerçekleşen saldırıda, 12 asker öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu en az 50 kişi yaralandı.

Yaralanan askerlerden bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısında artış yaşanabileceği kaydedildi.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberinde, saldırıda çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı belirtilirken, bunların arasında askerlerin olup olmadığına dair ayrıntıya yer verilmedi.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında ise saldırının, "Suudi Arabistan ordusu paralı askerlerinden (hükümet güçleri) onlarcasının ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu" aktarıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 07:09
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