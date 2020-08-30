  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de Islah Partisi yetkilisine suikast
Aktüel

Yemen'de Islah Partisi yetkilisine suikast

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:04:51 -
Yemen'de Islah Partisi yetkilisine suikast

ADEN (AA) - Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yetkililerinden Avad Fedak'ın Aden'de kimliği bilinmeyen kişilerin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.

Parti'nin Aden şubesi basın sorumlusu Halid Haydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerin Aden'e bağlı El-Mansura ilçesinde aracıyla seyir halindeki Fedak'a ateş açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, hastaneye kaldırılan Fedak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), Aden'de Islah Partisi yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda imam, hatip, komutan ve hakime suikast düzenlemekle suçluyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi
Gündem

Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Avrupa’dan aldığı destekle Akdeniz’de provokasyon girişimlerine devam eden Yunanistan son olarak asker konuşlandırması yasak olan Meis adası..
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı