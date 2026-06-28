Yok artık yahu... Beşiktaş'ın karşısına Barça çıktı: 'Tam iş bitti' deniyordu

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Sırp golcü Dusan Vlahovic, menajerleri aracılığıyla kendisini bir kez daha Barcelona'ya önerdi; Katalan devi yıldız oyuncuyu alternatif listesine aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sırp golcü Dusan Vlahovic, menajerleri aracılığıyla kendisini bir kez daha Barcelona'ya önerdi; Katalan devi yıldız oyuncuyu alternatif listesine aldı.
Juventus'tan ayrılan Sırp golcü Dusan Vlahovic’in, menajerleri aracılığıyla İspanyol devi Barcelona’ya transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. İspanyol El Mundo Deportivo’nun haberine göre; gol yollarını güçlendirmek isteyen Katalan ekibine sürpriz bir öneri geldi. Serie A’da sergilediği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki santrfor Vlahovic, kendisini bir kez daha Barcelona’ya teklif etti.
Barcelona yönetiminin bu teklife tamamen olumsuz yaklaşmadığı belirtildi. Mali yapılanma ve transfer bütçesini göz önünde bulunduran Katalan devinin, Sırp golcüyü hücum hattı için olası bir alternatif olarak listesine eklediği kaydedildi.
Transferin kaderini, Juventus’un talep edeceği bonservis bedeli ve Barcelona’nın finansal şartları belirleyecek.
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