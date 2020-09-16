  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı
Aktüel

Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:28:15 -
Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı

ADEN (AA) - Yemen'in Husilerin elindeki başkenti Sana ile geçici başkenti Aden'de kaçırılan ve zorla kaybedilen kişi sayısının 1896 olduğu belirtildi.

Yemen'deki "İnsan Güvenliği Varlığı" isimli sivil toplum kuruluşu, Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği ile ortak toplantı düzenledi.

İnsan Güvenliği Varlığı Başkanı Avukat Maha Avad AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolünde olan başkent Sana'da zorla kaybedilenlerin sayısının 186, kaçırılanların sayısının ise 1573 olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri tarafından Aden'de kaçırılan ve zorla kaybedilenlerin sayısının 113 olduğunu, Yemen hükümeti tarafından gözaltına alınanların ise 24 olduğunu ifade etti.

Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşları, Hizam Emni güçlerinin, kuzey bölgelerindeki şehirlerden gelen ve geçici başkent Aden'e girmek isteyenleri keyfi alıkoyduğu ya da engellediğini ifade ediyor.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerim..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı