Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi hafifletildi

SANA (AA) -Yemen'de Husiler'in kontrolü altındaki bölgelerde aylardır yoğun bir şekilde süren petrol krizinin hafifletildiğini duyurdu.

Husi kontrolü altındaki bölgelerde bulunan petrole bakan Yemen Petrol Şirketi Genel Müdürü Ammar el-Edrai yaptığı kısa açıklamada, Yemen vatandaşlarına hitap ederek "İhtiyacınız olan yakıt miktarını kuyruğa girme derdi olmadan ve resmi fiyatlarla tedarik etme özgürlüğüne sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada Edrai, uzun süredir yoğun bir şekilde yaşanan petrol krizinin sorumluluğunu Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'na yükledi.

Yemen'deki Husiler'e ait yaklaşık 30 bin ton akaryakıt taşıyan geminin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri tarafından Cazan Limanı'nda 7 ay alıkonulmasının ardından serbest bırakıldığı bildirilmişti.



Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



