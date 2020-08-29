Yemen'de Husilerin hükümet güçleriyle girdiği çatışmalarda 10 milis öldü

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin farklı bölgelerinde hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 10 milisin öldüğünü duyurdu.

Husilere ait SABA haber ajansına göre, komutanlar Yasir Yahya el-Kademi, Abdulmunim Hammud el-Mağribi, Muhammed Hüseyin el-Hamrani, Salih el-Kelibi ve Abdullah Ahmed el-Hıdır'ın yanı sıra 5 Husi milisin cenazesi bugün başkent Sana'da toprağa verildi.

Söz konusu kişilerin farklı cephelerde hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

Öte yandan, askeri bir yetkiliden alınan bilgiye göre Yemen ordusu, Hudeyde kentinde Husilere ait bir dronu imha etti.

Söz konusu yetkili, Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesinde orduya ait mevzileri keşif için kullanılan bir dronun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.