  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de Husilerin hükümet güçleriyle girdiği çatışmalarda 10 milis öldü
Aktüel

Yemen'de Husilerin hükümet güçleriyle girdiği çatışmalarda 10 milis öldü

Hudeyde'de Husilere ait bir drone düşürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:33:02 -
Yemen'de Husilerin hükümet güçleriyle girdiği çatışmalarda 10 milis öldü

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin farklı bölgelerinde hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 10 milisin öldüğünü duyurdu.

Husilere ait SABA haber ajansına göre, komutanlar Yasir Yahya el-Kademi, Abdulmunim Hammud el-Mağribi, Muhammed Hüseyin el-Hamrani, Salih el-Kelibi ve Abdullah Ahmed el-Hıdır'ın yanı sıra 5 Husi milisin cenazesi bugün başkent Sana'da toprağa verildi.

Söz konusu kişilerin farklı cephelerde hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

Öte yandan, askeri bir yetkiliden alınan bilgiye göre Yemen ordusu, Hudeyde kentinde Husilere ait bir dronu imha etti.

Söz konusu yetkili, Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesinde orduya ait mevzileri keşif için kullanılan bir dronun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı
Gündem

Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Hindistan basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin bölgede genişleme çabası içer..
Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi
Gündem

Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adana’da yapılan köprüye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin adı verilmiş..
Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı
Gündem

Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı

Göreve gelmeden 'liyakat' naraları atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Miss Turkey yarışmasına katılan 24 yaşın..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı