Yemen'de Husilerin elinde tuttuğu bölgelerde akaryakıt krizi baş gösterdi

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husilerin elinde tuttuğu başta Sana olmak üzere kuzey vilayetlerinde, akaryakıt ve türevleri karaborsaya düştü.

AA muhabirinin telefon bağlantısıyla görüştüğü Sana'daki siviller, kentte perşembe gününden bu yana benzin ve mazotun bulunamadığını, yakıt krizinin her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade etti.

Sana sakinleri, kentteki petrol ofislerinin önünde araçların uzun kuyruklar oluşturduğunu, yakıtın karaborsaya düştüğünü söyledi.

Husilere yakın medya organlarında çıkan haberlerde, emniyet güçlerinin, yakıt satışını kontrol eden ve yasaları ihlal edip stokçuluk yapanlara yönelik bir operasyon başlattığı belirtildi.

Husi yetkililer, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun destek verdiği Yemen hükümetinin, yakıt taşıyan 15 gemi tankerinin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemesi üzerine, yakıt krizinin patlak verdiğini ileri sürüyor.

Yemen hükümeti ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları kabul etmeyerek Husileri yakıt krizinden yararlanmaya çalışmakla suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

