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Aktüel Yemen'de Husilere ağır darbe: 6 saha komutanı öldürüldü
Aktüel

Yemen'de Husilere ağır darbe: 6 saha komutanı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:01:26 -
Yemen'de Husilere ağır darbe: 6 saha komutanı öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmalarda saha komutanlarından 6'sının öldüğünü açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyonu, çatışmalarda ölen 6 kişi için başkent Sana'da düzenlenen cenaze törenini yayınladı.

Televizyon kanalının haberinde, törenle toprağa verilenlerin ne zaman ve nerede öldüklerine dair bilgiye yer verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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