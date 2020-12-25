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Aktüel Yemen'de Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankeri Hudeyde Limanı'na ulaştı
Aktüel

Yemen'de Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankeri Hudeyde Limanı'na ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 04:26:54 -
Yemen'de Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankeri Hudeyde Limanı'na ulaştı

ADEN (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 104 gün önce alıkoyduğu petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı.

Başkent Sana'da Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nin (YPC) sözcüsü Isam el-Mütevekkil Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, koalisyon güçleri tarafından 104 gün önce alıkonulan (Baxter) isimli petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını belirtti.

Mütevekkil, tankerde 29 bin 475 ton benzin bulunduğunu kaydetti.

Husiler 12 Kasım'da da, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 6 ay önce alıkoyduğu Victorious isimli petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıklamıştı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.


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