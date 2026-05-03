  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
OPEC+ üyesi ülkelerden flaş petrol üretimi kararı % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası... Karaciğer yağlanması olanlara büyük müjde: Semaglutid MASH test sonucunu verdi Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Başkan adayına ittifak teklifi! Kağıt üzerinde yıldız ama... 35 yaşındaki İlkay'dan verim alınamadı: 36'sında mı alınacak? Büyük skandala dönüştü resmen... Günay'ın mukavelesi uzatılmıştı: Şimdi ne olacak? Türk kimya sektöründen 3 milyar doları aşan ihracat! Gabriel Sara'yı isteyen kesenin ağzını açacak: Galatasaray fiyat belirledi
Kadın - Aile
18
Yeniakit Publisher
% 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

% 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Patlamış mısırın ardındaki sır ortaya çıktı.

#1
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Patlamış mısırın ardındaki sır, ısı ile basıncın kusursuz bir uyumla sergilediği o mucizevi değişimde saklıdır. Peki, diğer tahıl türleri yüksek ısıyla karşılaştığında sadece kavrulup kururken, mısır tanesini bir anda patlatarak bambaşka bir forma sokan o temel fark nedir? İşte detaylar…

#2
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Mısır tanesinin bünyesindeki -14 civarındaki nem, sert dış kabuk (perikarp) sayesinde içeride adeta hapsedilir.

#3
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Iowa Eyalet Üniversitesi'nde yürütülen gıda mühendisliği çalışmalarına göre bu dayanıklı kabuk, kritik bir görev üstlenerek suyun buharlaşıp kaçmasını önler ve iç basıncın maksimum seviyeye ulaşmasına imkan tanır.

#4
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Tanenin içindeki su molekülleri rastgele değil; nişasta granülleri ve protein yapılarının arasına sızmış haldedir.

#5
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Nemdeki bu dengeli dağılım, ısınma esnasında patlamanın tüm tanede aynı anda ve homojen bir biçimde gerçekleşmesini mümkün kılar.

#6
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Standart şartlarda su bu derecelerde buhar fazına geçerken, mısır tanesinin dirençli dış katmanı bu buharın dışarı sızmasına geçit vermez.

#7
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Kapalı bir hazne gibi işleyen tanenin içindeki basınç, sıcaklık 135-170°C dolaylarına ulaştığında kritik eşiğe gelir.

#8
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Purdue Üniversitesi uzmanlarının gerçekleştirdiği çalışmalara göre, bu evrede iç basınç yaklaşık 9-10 atmosfer düzeyine fırlar.

#9
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Oluşan bu devasa kuvvet, sert kabuğun mukavemet sınırını bir anda aşarak tanenin büyük bir şiddetle patlamasına neden olur.

#10
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Patlama anında içerideki sıcak buhar aniden genişler ve nişasta yapısını şişirir. Tüm bu süreç yalnızca milisaniyeler içerisinde tamamlanır

#11
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Yüksek ısı ve nemin etkisiyle jel kıvamına gelen (jelatinize olan) nişasta tanecikleri, patlamanın ardından aniden soğuyarak o bildiğimiz sert ve gevrek formunu kazanır.

#12
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Patlama anıyla birlikte mısır tanesi, orijinal hacminin tam 20 ile 50 katı kadar bir büyüklüğe ulaşır. Bu devasa genişleme, su buharının ani genleşmesi ve nişastanın moleküler yapısındaki köklü değişim sayesinde gerçekleşir.

#13
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Nihayetinde ortaya çıkan "flake" yapısı, içi havayla dolmuş, dışı ise kıtır kıtır bir dokuya sahip enfes bir lezzet sunar.

#14
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Bu dönüşüm sırasında mısır tanesinin protein yapısı da değişir. Yüksek sıcaklık, tanenin içindeki proteinlerin yapısını değiştirerek (denatüre ederek) patlamış mısırın kendine has lezzet profilini şekillendirir.

#15
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Bu süreçte devreye giren Maillard reaksiyonu, mısırın o iştah açıcı kahverengimsi rengini almasını sağlar ve karakteristik aroma bileşiklerini açığa çıkarır.

#16
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Öte yandan, her mısır tanesi aynı başarıyla patlamaz. Nem oranı ideal seviyenin altında kalan tanelerde yeterli buhar basıncı birikemediği için patlama gerçekleşmez.

#17
Foto - % 13-14 civarındaki nem... Mısır neden patlar? Milisaniyeler içinde... O lezzetin perde arkası...

Benzer şekilde, dış kabuğunda çatlak veya hasar bulunan taneler de buharı vaktinden önce sızdırdığı için beklenen o devasa genişlemeye ulaşamaz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu!
Gündem

Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu!

Görevden alınarak yerine kayyım atanan DEM Partili Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk görevine dönemiyor.

Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var

Katliam gibi olay Şanlıurfa’da yaşandı. Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralan..
CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf
Gündem

CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf

Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına V..
İsrail'den Türkiye'yi de ilgilendiren skandal karar! Zehir saçacaklar
Dünya

İsrail'den Türkiye'yi de ilgilendiren skandal karar! Zehir saçacaklar

İsrail Meclisi, geçen ay onaylanan 2026 ulusal bütçesinde propaganda faaliyetleri için yaklaşık 730 milyon dolar ayrılmasını kabul etti. Siy..
Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi
Dünya

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Ürdün ordusu, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen noktalara hava saldırısı düzenlediği..
İran'a saldırı ihtimali! Siyonistler hazırlanıyor
Dünya

İran'a saldırı ihtimali! Siyonistler hazırlanıyor

İsrail basınında yer alan iddiaya göre, Tel Aviv yönetimi ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyonuna karşı hazırlıklarını hızlandı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23