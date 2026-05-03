Kafein şart değilmiş! Kahvesiz yapamayanlara müjde!

İRLANDA’da yapılan bir araştırma, kafein içermeyen kahvelerin de bağırsak sağlığı, ruh hali ve bilişsel performans üzerinde faydaları olduğunu gösterdi.

İrlanda'daki University College Cork'tan araştırmacılar, günde üç-beş fincan arasında kahve içen 31 kişi ile kahve içmeyen 31 katılımcının bazı sağlık göstergelerini karşılaştırdı. Çalışmanın başlangıcında, iki grup arasında vücut kitle indeksi, kan basıncı, stres, kaygı, depresyon, gastrointestinal semptomlar, uyku kalitesi veya fiziksel aktivite açısından hiçbir fark bulunmuyordu. Ancak kahve içenlerde, kanda bazı bağışıklık belirteçlerinde ve bağırsaktaki bazı mikrop türlerinde belirgin değişiklikler gözlendi.

Uzmanlar, kafeinin denklemin gerekli bir parçası olup olmadığını öğrenmek için 31 kahve içicisinin iki hafta boyunca günlük kahve tüketiminden uzak durmasını istedi. Bu sürenin ardından müdahale aşaması başladı. Katılımcılar yeniden kahve tüketmeye başladı; 16 kişi kafeinli kahve, 15 kişi ise kafeinsiz kahve içti ve bu süreç üç hafta devam etti. Katılımcılar hangi kahveyi içtiklerini bilmiyordu. Kahve tüketimine yeniden başlandıktan sonra, tüm katılımcıların bağırsak mikrobiyomlarında kahveyle ilişkili değişimler görüldü; buna hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvede gözlenen tür düzeyinde değişiklikler de dahildi. Yazarlar bu araştırma sonucunda, ‘Her iki kahve türü de stresi, depresyonu, dürtüselliği ve iltihabı azaltırken; ruh halini ve bilişsel performansı artırdı’ değerlendirmesinde bulundu.

KAHVENİN BAĞIRSAK VE BEYİN EKSENİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kafeinli kahve; kaygının, psikolojik sıkıntının ve kan basıncının azalması, dikkat artışı ve stresle başa çıkma becerisinin gelişmesi ile ilişkilendirildi. Hem başlangıçta hem de kafein yeniden alındığında, kahve içenler, içmeyenlere göre daha yüksek dürtüsellik ve duygusal tepkisellik gösterdi. Öte yandan kafeinsiz kahve uyku kalitesini, fiziksel aktiviteyi ve hafızayı iyileştirdi. Bu bulgular, kafeinin ruh hali ve biliş üzerinde belirli etkileri olabileceğini, fakat kafeinsiz kahvenin bile bağırsak-beyin bağlantısıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Mikrobiyolog John Cryan, kahvenin sadece kafeinden ibaret olmadığını söyleyerek, “Bağırsak mikroplarımızla, metabolizmamızla ve hatta duygusal sağlığımızla etkileşime giren karmaşık bir beslenme faktörü. Bulgularımız, kafeinli veya kafeinsiz olsun, kahvenin sağlığı farklı ancak birbirini tamamlayıcı şekillerde etkileyebileceğini gösteriyor” dedi.

Çalışmanın, bağırsak mikrop değişiklikleri ile katılımcıların bildirdiği ruh hali ve davranış değişiklikleri arasındaki ilişkiye dayandığı, bu nedenle de tam olarak gerçeği yansıtmayabileceği kaydedildi. Bununla birlikte, araştırmanın katılımcıların kahvedeki bileşikleri nasıl işlediklerini karşılaştıran ve bu farklılıkları bağırsak mikrobiyomlarındaki metabolik kalıplarla eşleştiren ayrıntılı bir incelemeye dayandığı bildirildi.

Bağırsak mikrobiyomu hakkında hala çok az şey bilindiğini belirten Cryan, “Sindirim ve zihinsel sağlık arasındaki ilişki giderek daha iyi anlaşılıyor, ancak kahvenin bağırsak-beyin ekseni üzerindeki etkilerinin ardındaki mekanizmalar belirsizliğini koruyor” açıklamasını yaptı.