Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Başkan adayına ittifak teklifi!
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacağı açıklanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde Başkan adayı olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili 'ittifak' itirafı geldi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftası geride kalırken Fenerbahçe'de seçim ateşi de yanmaya başladı.
Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Barış Göktürk, Mehmet Ali Aydınlar ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti ve görüşmenin detaylarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"MEHMET ALİ AYDINLAR BENİ ARADI, BİRLİKTE LİSTE YAPMAYI TEKLİF ETTİ"
İşte Barış Göktürk'ün yaptığı açıklamalar:
Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti.
'ADAY DEĞİLSEN SENİN 3 TEMMUZ'DA YAŞANANLARDAN DOLAYI MADDİ VE MANEVİ FENERBAHÇE'YE BORCUN VAR' DEDİM
Mehmet Ali Aydınlar ile 3 saat oturdum görüştüm. Ben, mert ve dürüst bir insanım. 'Adaysan bana adayım de' dedim. 'Seninle ona göre konuşalım' dedim. 'Ama aday değilsen senin 3 Temmuz'da yaşananlardan dolayı maddi ve manevi Fenerbahçe'ye borcun var' dedim. Bana 'Kesinlikle aday değilim' demişti.
Ben de 'Şimdi ne değişti? Niye söylemedin?' dedim. Çok ciddi bir kırgınlığım oldu bu konuda.
Mehmet Ali Aydınlar kendi hayatı, kendi doğrusunu yapacaktır.
Ben isterdim ki aday olmasın, bize yaşatılan bu acıların bir şekilde maddi ve manevi olarak kefaretini ödemesini isterdim. Biz ona sağlayabilirdik.
'Sponsor oldu, destek oldu' diyorlar. Aynı dönem Galatasaray'a da sponsor oldu. Çıkaralım bakalım son yıllarda Fenerbahçe'ye mi daha çok sponsor olmuş Galatasaray'a mı?"
"MEHMET ALİ BEY'LE BİRLEŞMEYECEĞİM"
Mehmet Ali Aydınlar ile birleşmeyeceğim.
Fenerbahçe için doğru olanı yapacağız. Kaybedersem de onurlu şekilde kaybedeceğim ki kaybetmeyeceğim.
Kongre üyeleri beni tanıdıkça benimle yürüyecekler. Bunu camia görecek.
