Karaciğer yağlanması olanlara büyük müjde: Semaglutid MASH test sonucunu verdi

Karaciğer yağlanması olanlara büjük müjde: Semaglutid MASH test sonucunu verdi
Karaciğer sağlığına kavuşmak isteyenler için umutlu haberler gelmeye her daim devam ediyor...

Karaciğer yağlanmasının iltihaplı ve ilerleyici formu olan MASH için yürütülen ESSENCE çalışması, semaglutid tedavisinde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Faz 3 verilerine göre haftada bir uygulanan 2,4 mg semaglutid, karaciğer iltihabında belirgin düzelme ve fibroziste iyileşme sağladı. Metabolik karaciğer yağlanması hastalığının daha ağır tablosu olarak bilinen MASH, obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabetle yakından ilişkili ilerleyici bir karaciğer hastalığı olarak öne çıkıyor. Tedavi seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle yeni ilaç çalışmaları tıp dünyasında yakından takip ediliyor.

Bu alandaki en dikkat çekici gelişmelerden biri, semaglutid etken maddesiyle yürütülen ESSENCE faz 3 çalışması oldu. New England Journal of Medicine’da yayımlanan verilere göre, haftada bir kez 2,4 mg semaglutid kullanan hastalarda 72 haftalık takip sonunda karaciğer iltihabında anlamlı düzelme görüldü. Semaglutid Alan Hastalarda İltihap Daha Fazla Geriledi Çalışmada semaglutid kullanan grupta, karaciğerdeki iltihaplı hastalık tablosunun fibrozis kötüleşmeden düzelme oranı yüzde 62,9 olarak bildirildi. Plasebo grubunda bu oran yüzde 34,3 seviyesinde kaldı. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise karaciğerde skarlaşma anlamına gelen fibrozis üzerindeki etkide görüldü. Semaglutid grubunda fibrozis evresinde kötüleşme olmadan iyileşme oranı yüzde 36,8, plasebo grubunda ise yüzde 22,4 olarak kaydedildi. Kilo Kaybı ve Metabolik Göstergelerde de Etki Gözlendi ESSENCE çalışmasında yalnızca karaciğer dokusu değil, metabolik sonuçlar da değerlendirildi. Semaglutid kullanan hastalarda ortalama vücut ağırlığında belirgin azalma görüldü. Çalışma verilerinde semaglutid grubunda kilo kaybı yaklaşık yüzde 10,5, plasebo grubunda ise yüzde 2 olarak bildirildi. Bu sonuç, MASH’ın obezite ve metabolik bozukluklarla yakın ilişkisi nedeniyle önemli kabul ediliyor. Uzmanlara göre semaglutid, yalnızca karaciğer iltihabını değil, hastalığın zeminini oluşturan metabolik yükü de hedefleyebilecek bir tedavi adayı olarak değerlendiriliyor. Bilim Dünyasında Temkinli Umut

Semaglutid, daha önce obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bir GLP-1 reseptör agonisti olarak biliniyor. ESSENCE verileri, bu ilacın MASH ve karaciğer fibrozisi alanında da güçlü bir potansiyel taşıdığını gösterdi. Ancak uzmanlar, bu sonuçların hekim kontrolü dışında ilaç kullanımına gerekçe yapılmaması gerektiğini vurguluyor. MASH tanısı, karaciğer yağlanmasının sıradan bir bulgusu değil; klinik değerlendirme, laboratuvar sonuçları, görüntüleme ve bazı hastalarda ileri testlerle birlikte ele alınması gereken ciddi bir tablo.

