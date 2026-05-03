Karaciğer yağlanması olanlara büyük müjde: Semaglutid MASH test sonucunu verdi

Bu alandaki en dikkat çekici gelişmelerden biri, semaglutid etken maddesiyle yürütülen ESSENCE faz 3 çalışması oldu. New England Journal of Medicine’da yayımlanan verilere göre, haftada bir kez 2,4 mg semaglutid kullanan hastalarda 72 haftalık takip sonunda karaciğer iltihabında anlamlı düzelme görüldü. Semaglutid Alan Hastalarda İltihap Daha Fazla Geriledi Çalışmada semaglutid kullanan grupta, karaciğerdeki iltihaplı hastalık tablosunun fibrozis kötüleşmeden düzelme oranı yüzde 62,9 olarak bildirildi. Plasebo grubunda bu oran yüzde 34,3 seviyesinde kaldı. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise karaciğerde skarlaşma anlamına gelen fibrozis üzerindeki etkide görüldü. Semaglutid grubunda fibrozis evresinde kötüleşme olmadan iyileşme oranı yüzde 36,8, plasebo grubunda ise yüzde 22,4 olarak kaydedildi. Kilo Kaybı ve Metabolik Göstergelerde de Etki Gözlendi ESSENCE çalışmasında yalnızca karaciğer dokusu değil, metabolik sonuçlar da değerlendirildi. Semaglutid kullanan hastalarda ortalama vücut ağırlığında belirgin azalma görüldü. Çalışma verilerinde semaglutid grubunda kilo kaybı yaklaşık yüzde 10,5, plasebo grubunda ise yüzde 2 olarak bildirildi. Bu sonuç, MASH’ın obezite ve metabolik bozukluklarla yakın ilişkisi nedeniyle önemli kabul ediliyor. Uzmanlara göre semaglutid, yalnızca karaciğer iltihabını değil, hastalığın zeminini oluşturan metabolik yükü de hedefleyebilecek bir tedavi adayı olarak değerlendiriliyor. Bilim Dünyasında Temkinli Umut