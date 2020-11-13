  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de Husiler, genel merkezini silahla bastıkları Sana'daki bir bankanın faaliyetlerini durdurdu
Aktüel

Yemen'de Husiler, genel merkezini silahla bastıkları Sana'daki bir bankanın faaliyetlerini durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:02:19 -
Yemen'de Husiler, genel merkezini silahla bastıkları Sana'daki bir bankanın faaliyetlerini durdurdu

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, genel merkezini silahla bastıkları ülkedeki en büyük ticari gruba ait İslami Tadhamon Bankası'nın faaliyetlerini durdurdu.

İslami Tadhamon Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Husi milislerden bir grup Sana'daki genel merkeze baskın düzenledi. Bankanın bütün faaliyetlerini durduran Husiler, çalışanlarımızı da bankadan ayrılmaya zorladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, baskın düzenleyen silahlı Husi grubun, (kontrolleri altında bulunan) Merkez Bankası'ndan bankanın faaliyetlerini durdurması yönünde talimat aldıklarını söylediği aktarıldı.

Yemen'deki ticari bankalardan biri olan "İslami Tadhamon Bankası", ülkenin en büyük ticari grubu olarak nitelendirilen Hayel Saeed Anam bünyesinde faaliyet yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var
Dünya

Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü. Hayatını kaybedenlerin arasınd..
Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?
Gündem

Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Türkiye tarihinin en garip Kemalist törenlerinden birini paylaştı.
Almanlar ‘şimdiye kadar bilinmeyen’ dedi, Ruslar şokta! Gizli ve ilginç silahlarının görüntüsü ortaya çıktı
Teknoloji

Almanlar ‘şimdiye kadar bilinmeyen’ dedi, Ruslar şokta! Gizli ve ilginç silahlarının görüntüsü ortaya çıktı

Çin’in geliştirdiği J-11BS savaş uçağındaki füze görüntüsü ortaya çıktı. Almanlar, ‘şimdiye kadar bilinmeyen’ derken, Çinli silah üreticiler..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay