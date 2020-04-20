Yemen'de Husiler, alıkoydukları eski bakanı serbest bıraktı

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, dün başkent Sana'da alıkoydukları eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan'ı serbest bıraktı.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husiler tarafından dün sabah alıkonulan Ruveyşan büyük baskıların ardından salıverildi.

Husiler ise olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ruveyşan'ın oğlu Hişam er-Ruveyşan basına yaptığı açıklamada, "Husilerden, yüzden fazla silahlı kişi, pazar sabahı evimizi basarak babamı alıkoydu. Evde bulunan belge, resim, telefon ve bazı cihazlara da el koydu." dedi.

Yemenli eski Bakan'ın oğlu Vaddah er-Ruveyşan dün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, babasının Husiler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu.

Eski Kültür Bakanı Ruveyşan'ın, ülkede çatışmaların başladığı Mart 2015'ten bu yana Husilerin politikasına yönelik eleştiri yazıları kaleme aldığı biliniyor.

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme", yaklaşık bir hafta önce 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verirken, diğer 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



