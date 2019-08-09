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Yemen'de Husi liderin kardeşi öldürüldü

09 Ağustos 2019 Cuma 12:30
Yemen'de Husi liderin kardeşi öldürüldü

SANA (AA) - Yemen'de Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin kardeşi İbrahim el-Husi öldürüldü.

Husi yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim el-Husi, ABD ve İsrail'e bağlı düşman ve hain eller tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Suikastın nerede ve nasıl düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gerekenin yapılacağı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:30
  1. Husiler
  2. İbrahim el-Husi
  3. Yemen

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