0553 313 94 23

Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden sınırında

Güneydeki Ebyen ilinde kontrolü sağlayan hükümete bağlı güçler, geçici başkent Aden'e girmeye hazırlanıyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden sınırında

ADEN (AA) - Yemen hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin güneyindeki Şebve'nin ardından Ebyen'de de kontrolü sağlayarak geçici başkent Aden sınırına ulaştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal ordu ve emniyet birimleri, Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi yeniden sağladı ve ilin tüm ilçelerini kontrol altına aldı." bilgisini verdi.

İryani, kurtarılan bölgelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarının yerine getirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklar da hükümete bağlı birliklerin Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'da yaklaşık 1 haftadır süren çatışmaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü yeniden ele geçirdiğini aktardı.

Zencibar'daki bazı aktivistler, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin kaçışı ve bölge sakinlerinin Yemen bayraklarıyla hükümet güçlerini karşılamasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

- Hükümet birlikleri Aden sınırına ulaştı

Hükümete bağlı güçlerin Ebyen'de kontrolü sağladıktan sonra Zencibar'ın yaklaşık 50 kilometre uzağındaki Aden'e doğru ilerlemeye başladığı kaydedildi.

Öncü birliklerin Aden'in doğu girişi El-Alem kontrol noktasına ulaştığını aktaran yerel kaynaklar, hükümet güçlerinin geçici başkente girmek için hazırlandığını belirtti.

Güney Geçiş Konseyinden kurtarılan Şebve ve Ebyen illerinden de çok sayıda takviye birliğin Aden'e doğru geldiği ifade edildi.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini duyurmuştu.

- Güneydeki gelişmeler

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
  1. Aden
  2. Ebyen
  3. Geçiş Konseyi
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel hastanelerden mahalleliye indirimli sağlık hizmeti
    1. Özel hastanelerden mahalleliye..
    2. İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda..
    3. Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde..
    4. Japonya’daki sel felaketinde ölü..
    5. Beşiktaş'ta Felipe Caicedo sesleri!
    6. TÜRMOB’dan Konya SMMMO’ya ziyaret
    7. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:..
    8. Yurttaş: "Nötr kopmasına bağlı voltaj..
    9. Beşiktaş Çaykur Rizespor..
    10. Iğdırlı çocuklara yazarlık eğitimi..
    11. Adalar Ulaşım Çalıştayı
    12. Lekelerden kurtulmanın yolları
    13. Hem ressam hem karate hocası
    14. Muhtardan Başkan Özcan’a hizmet..
    15. Gerekçe: NATO... CHP, SU-57..
    16. Beymen’de yeni dönem
    17. Araç köprü ceza sorgulama Araç köprü..
    18. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    19. MHP İl Başkanı Avşar’dan Kızılay’a..
    20. Piyasalarda gün ortası
    21. Kablo hırsızlarına suçüstü
    22. Galatasaray aradığı golcüyü Süper..
    23. İhracatçılara ‘ePing’ eğitimi verildi
    24. Sünnet merasimi evlerde devam ediyor
    25. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    26. Antalya'da filmi gibi olay! 5 yıldızlı..
    27. Tunceli’de TKP/ML üyesi 3 terörist ve..
    28. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    29. Okul Çağındaki Çocuklar İçin 4..
    30. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog