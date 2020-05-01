Yemen'de hükümet güçleri ile Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı gruplar arasında çatışma

SOKOTRA (AA) - Yemen'in Sokotra ilinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Sokotra'da adını vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile GGK'ye bağlı silahlı gruplar arasında Sokotra'nın merkezi Hadibu'da ağır silahların da kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.

Çatışmaların, GGK'ye bağlı güçlerin Hadibu'yu ele geçirmeye çalışması üzerine çıktığını ve ölü ve yaralılar olduğunu aktaran yetkili, Suudi Arabistan'a bağlı güçlerin araya girmesinin ardından çatışmaların durduğunu kaydetti.

Dün de GGK'ye bağlı silahlı grupların Hadibu'yu ele geçirmek için düzenlediği saldırının hükümet güçleri tarafından püskürtüldüğü açıklanmıştı

Söz konusu saldırıların GGK'nin 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

- Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanı



GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.



Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.



Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.



Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.



