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Aktüel Yemen'de hükümet güçleri Husilere ait İHA düşürdü
Aktüel

Yemen'de hükümet güçleri Husilere ait İHA düşürdü

Hükümet güçleri, Hudeyde'de Husilerin saldırılarının püskürtüldüğünü açıkladı - Cevf'in merkezi el-Hazm'da stratejik noktalar Husilerden geri alındı - Husiler, aralarında tuğgeneral ve yarbay rütbesine sahip olanların da bulunduğu 6 saha komutanının öldürüldüğünü duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:38:07 -
Yemen'de hükümet güçleri Husilere ait İHA düşürdü

ADEN (AA) - Yemen ordusu, Cevf ilinde Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, Hudeyde'de ise Husilerin saldırılarının püskürtüldüğünü bildirdi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Hays ilçesinde Husilerin düzenlediği saldırıların püskürtüldüğü belirtildi.

Yemen ordusu basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise ülkenin kuzeyindeki Cevf ilinde Husilere ait bir İHA'nın ordu güçlerince düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmezken, Husilerden de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Abduh Mecli de Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, hükümet güçlerinin, Cevf'in merkezi el-Hazm'da stratejik noktaları Husilerden geri aldığını ifade etti.

Öte yandan, Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan çatışmalarda Husilerin 6 saha komutanı öldürüldü. Ölenler arasında tuğgeneral ve yarbay rütbesinde komutanların bulunduğu belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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