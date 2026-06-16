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Otomotiv
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Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!
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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

Chery’nin SUV modeli TIGGO7, mayıs ayında yaklaşık 30 bin adetlik ihracatla rekor kırarak markanın en yüksek aylık ihracatına ulaştı. Aile odaklı “For Family, For Champion” yaklaşımıyla öne çıkan model, güvenlik, konfor ve teknolojiyi bir arada sunarak global pazarlarda güçlü talep görmeye devam ediyor. Türkiye’de satışa sunulan 4x4 versiyonu ise farklı yol koşullarında dengeli performansıyla dikkat çekiyor.

#1
Foto - Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çinli otomotiv devi Chery, birbirinden iddialı modelleriyle hızla büyümeye devam ediyor. Markanın SUV pazarındaki güçlü oyuncusu TIGGO7, mayıs ayında tek ayda yaklaşık 30 bin adetlik ihracat performansına ulaşarak Chery Group bünyesinde tek bir model için tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdı. Futbol heyecanının küresel pazarlarda yükseldiği ve Chery Global Marka Elçisi Robert Lewandowski ile yürütülen “For Family, For Champion” kampanyasının ivme kazandığı bu dönemde elde edilen başarı, Chery’nin aile odaklı mobilite felsefesine yönelik uluslararası güveni bir kez daha ortaya koydu. Güvenlik, pratiklik ve akıllı teknolojiler etrafında geliştirilen TIGGO7, dünyanın dört bir yanındaki ailelerin güvenini kazanmaya devam ederken, Chery’nin dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri olarak konumunu daha da güçlendiriyor.

#2
Foto - Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

TIGGO7’nin son ihracat başarısı yalnızca bir satış performansı değil; aynı zamanda küresel tüketicilerin Chery’nin ürün kalitesine ve aile odaklı yaklaşımına duyduğu güvenin de güçlü bir göstergesi. Mayıs ayında TIGGO7 ihracatı 29 bin 800 adede ulaşarak Chery Group içinde ayın en çok ihraç edilen modeli oldu. Bu başarı, Chery Group’un mayıs ayında 181 bin 871 adetlik araç ihracatına ulaşarak küresel ölçekte güçlü büyümesini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Chery’nin en başarılı küresel SUV modellerinden biri olan TIGGO7; şık tasarımı, işlevsel yapısı ve günlük kullanıma uygun özellikleriyle öne çıkıyor. Modelin aile odaklı konumlandırması; konfor, güvenlik ve çok yönlülüğü tek bir araçta arayan modern kullanıcıların beklentileriyle örtüşüyor. Günlük şehir içi kullanımdan hafta sonu kaçamaklarına ve uzun aile yolculuklarına kadar TIGGO7, uluslararası pazarlarda ailelerin neden güvenilir tercihlerinden biri olduğunu göstermeye devam ediyor.

#3
Foto - Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

Chery TIGGO7’nin küresel başarısının arkasında, farklı pazar ihtiyaçlarına uyum sağlayabilme kabiliyeti de bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan yeni TIGGO7 4x4 versiyonu, şehir içi kullanım ile doğa ve tatil rotaları arasında sıkça yolculuk yapan aileler için modelin cazibesini daha da artırıyor. 145 HP güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 TGDI motoru, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birleşerek verimlilik ve performans arasında dengeli bir sürüş sunuyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ve farklı sürüş modları, yoğun şehir trafiğinden dağ yollarına ve sahil rotalarına kadar değişen yol koşullarında sürücülere daha fazla güven sağlıyor. Yaz tatilleri, hafta sonu kaçamakları veya aile ve arkadaşlarla yapılacak futbol buluşmaları için TIGGO7’nin sunduğu bu çok yönlülük, her yolculuğu daha kolay ve keyifli hale getiriyor. TIGGO7 için mesele yalnızca varış noktasına ulaşmak değil; tüm ailenin yolculuğu konforlu ve güvenli şekilde tamamlamasını sağlamak.

#4
Foto - Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

TIGGO7’nin küresel popülerliğinin temelinde Chery’nin uzun yıllardır sürdürdüğü “For Family” anlayışı yer alıyor. Kabinde sunulan teknolojiler, günlük sürüş deneyimini kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Qualcomm 8155 üst seviye çip setiyle desteklenen 24,6 inçlik kavisli çift ekran, sezgisel ve bağlantılı bir kullanıcı deneyimi sunarken; 540 derece panoramik kamera sistemi günlük kullanımda görüş alanını ve sürüş güvenini artırıyor. Konfor da TIGGO7’nin aile odaklı yapısının önemli parçalarından biri. Esnek arka koltuk düzeni, geniş yolcu alanı ve fonksiyonel kabin tasarımı; çocuklar, bagajlar veya outdoor ekipmanlarıyla yapılan yolculuklarda ailelerin değişen ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlıyor. Güvenlik ise her aile yolculuğunun temelini oluşturuyor. TIGGO7, yüksek dayanımlı gövde yapısı, çoklu hava yastıkları ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle farklı gerçek yol koşullarında sürücülere destek olmak üzere geliştirildi. Modelin farklı uluslararası pazarlarda elde ettiği beş yıldızlı güvenlik değerlendirmeleri de Chery’nin küresel güvenlik standartlarına olan bağlılığını destekliyor. Chery, “For Family” felsefesini yalnızca araçlarıyla değil, satış sonrası deneyimiyle de güçlendiriyor. Chery FAMILY CARE kapsamında marka; bakım, satış sonrası destek ve müşteri hizmetleriyle aile kullanıcılarına daha fazla gönül rahatlığı sunuyor. Chery’nin küresel müşteri markası WCWL (With Chery With Love) ise müşteri etkinlikleri, topluluk aktiviteleri ve dijital platformlar aracılığıyla kullanıcıları bir araya getirerek sıcak, kapsayıcı ve güçlü bir sahiplik ekosistemi oluşturuyor.

#5
Foto - Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

TIGGO7’nin başarısının ardındaki ruh, Chery Global Marka Elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği değerlerle de örtüşüyor. Kariyeri boyunca Lewandowski; istikrar, adanmışlık ve mükemmeliyet arayışının sembollerinden biri oldu. Ancak futbol sahasındaki başarılarının ötesinde, ailesine verdiği önem ve sevdikleriyle geçirdiği anlamlı zamanlara verdiği değerle de tanınıyor. Bu değerler, Chery’nin marka felsefesiyle güçlü bir paralellik taşıyor. Chery için mobilite yalnızca ulaşım anlamına gelmiyor; aynı zamanda hayattaki en değerli anları korumayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi ifade ediyor. “For Family” yaklaşımı ve büyüyen “For Family, For Champion” küresel kampanyasıyla Chery, hem mükemmeliyet arayışını hem de aile bağlarının önemini kutluyor. Futbol tutkusu dünyanın dört bir yanında insanları bir araya getirmeye devam ederken, TIGGO7’nin rekor ihracat performansı; kararlılık, güven ve uzun vadeli bağlılığın kalıcı başarıyı nasıl mümkün kıldığını bir kez daha gösteriyor. İster sahada ister yolda olsun, şampiyonluk ruhu birlikte ilerlemekten ve her yolculuğu kutlanmaya değer kılmaktan geçiyor.

#6
Foto - Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

Aileleri merkeze alan ve küresel aile kullanıcıları için geliştirilen Chery, “For Family” felsefesini somut ürünlere, teknolojilere ve hizmetlere dönüştürmeye devam ediyor. Chery FAMILY CARE ve WCWL gibi girişimlerle marka; müşterilerine daha fazla kolaylık, bağ kurma imkânı ve sıcaklık sunan kapsamlı bir kullanıcı ekosistemi inşa ediyor. "Futbol heyecanı dünyanın dört bir yanında insanları bir araya getirirken, Chery de 'Aile İçin, Şampiyonluk İçin' yaklaşımıyla ailelere eşlik etmeye devam ediyor. Global marka elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği azim ve mükemmellik ruhundan ilham alan Chery, kullanıcılarını hem günlük yaşam hem de yoldaki hedeflerine ulaşma yolculuğunda destekliyor. Chery ailesinin bir parçası olan OMODA | JAECOO ise genç ve yenilikçi 'Forever 26' felsefesiyle geleceğin mobilite vizyonuna katkı sunuyor."

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