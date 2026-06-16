Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

TIGGO7’nin küresel popülerliğinin temelinde Chery’nin uzun yıllardır sürdürdüğü “For Family” anlayışı yer alıyor. Kabinde sunulan teknolojiler, günlük sürüş deneyimini kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Qualcomm 8155 üst seviye çip setiyle desteklenen 24,6 inçlik kavisli çift ekran, sezgisel ve bağlantılı bir kullanıcı deneyimi sunarken; 540 derece panoramik kamera sistemi günlük kullanımda görüş alanını ve sürüş güvenini artırıyor. Konfor da TIGGO7’nin aile odaklı yapısının önemli parçalarından biri. Esnek arka koltuk düzeni, geniş yolcu alanı ve fonksiyonel kabin tasarımı; çocuklar, bagajlar veya outdoor ekipmanlarıyla yapılan yolculuklarda ailelerin değişen ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlıyor. Güvenlik ise her aile yolculuğunun temelini oluşturuyor. TIGGO7, yüksek dayanımlı gövde yapısı, çoklu hava yastıkları ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle farklı gerçek yol koşullarında sürücülere destek olmak üzere geliştirildi. Modelin farklı uluslararası pazarlarda elde ettiği beş yıldızlı güvenlik değerlendirmeleri de Chery’nin küresel güvenlik standartlarına olan bağlılığını destekliyor. Chery, “For Family” felsefesini yalnızca araçlarıyla değil, satış sonrası deneyimiyle de güçlendiriyor. Chery FAMILY CARE kapsamında marka; bakım, satış sonrası destek ve müşteri hizmetleriyle aile kullanıcılarına daha fazla gönül rahatlığı sunuyor. Chery’nin küresel müşteri markası WCWL (With Chery With Love) ise müşteri etkinlikleri, topluluk aktiviteleri ve dijital platformlar aracılığıyla kullanıcıları bir araya getirerek sıcak, kapsayıcı ve güçlü bir sahiplik ekosistemi oluşturuyor.