Bu başarı çok konuşulur! Chery TIGGO7’den global rekor! Tek modelle 30 bin ihracat!

TIGGO7’nin başarısının ardındaki ruh, Chery Global Marka Elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği değerlerle de örtüşüyor. Kariyeri boyunca Lewandowski; istikrar, adanmışlık ve mükemmeliyet arayışının sembollerinden biri oldu. Ancak futbol sahasındaki başarılarının ötesinde, ailesine verdiği önem ve sevdikleriyle geçirdiği anlamlı zamanlara verdiği değerle de tanınıyor. Bu değerler, Chery’nin marka felsefesiyle güçlü bir paralellik taşıyor. Chery için mobilite yalnızca ulaşım anlamına gelmiyor; aynı zamanda hayattaki en değerli anları korumayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi ifade ediyor. “For Family” yaklaşımı ve büyüyen “For Family, For Champion” küresel kampanyasıyla Chery, hem mükemmeliyet arayışını hem de aile bağlarının önemini kutluyor. Futbol tutkusu dünyanın dört bir yanında insanları bir araya getirmeye devam ederken, TIGGO7’nin rekor ihracat performansı; kararlılık, güven ve uzun vadeli bağlılığın kalıcı başarıyı nasıl mümkün kıldığını bir kez daha gösteriyor. İster sahada ister yolda olsun, şampiyonluk ruhu birlikte ilerlemekten ve her yolculuğu kutlanmaya değer kılmaktan geçiyor.