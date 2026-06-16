Denize kıyısı olmayan kentten dev balık ihracatı! 49 ülkeye gönderiliyor

'YILDA 49 ÜLKEYİ BULAN İHRACAT GERÇEKLEŞİYOR' Kentteki ihracatın yaklaşık 3 bin tonuna destek olmaya çalıştıklarını belirten Ergin, "Aslında biraz da biz üretimi piyasa koşullarına göre belirliyoruz. İhracat ve müşteri taleplerine göre belirliyoruz. Bu sene geçen sene yaptığımız üretimden biraz daha fazla yapmaya gayret gösterdik. Su seviyesinin yüksek olması ve yağışların iyi olması da etki gösterdi. Verimli bir sezon geçtiğini düşünüyoruz. Yılda 49 ülkeyi bulan ihracat gerçekleşiyoruz. Kayseri'de yapılan ihracatın da yaklaşık 2 bin 500-3 bin ton gibi bir rakamına biz destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.