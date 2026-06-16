Denize kıyısı olmayan kentten dev balık ihracatı! 49 ülkeye gönderiliyor
Denize kıyısı olmayan Kayseri’nin iç sularında yetiştirilen Türk somonları, başta Rusya ve ada ülkeleri Japonya ile İngiltere olmak üzere 49 ülkeye ihraç ediliyor. Yamula Barajı’nda üretim yapan işletmenin müdürü Emre Ergin, günlük 80-100 ton arasında hasat çıkışı yaptıklarına söyleyerek, "5 projede toplam 4 bin 750 ton kapasiteyle somon üretmeye gayret ediyoruz. Fakat ihracat ve piyasa koşullarına göre 2 bin 500-3 bin ton üretim yapıyoruz. Hasat mevsimindeyiz. Günlük 80 ile 100 ton arasında hasat çıkışı gerçekleştiriyoruz. Balıklarımızın çoğu özellikle Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya gidiyor” ifadesini kullandı.