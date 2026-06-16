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Ekonomi
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Denize kıyısı olmayan kentten dev balık ihracatı! 49 ülkeye gönderiliyor
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DHA Giriş Tarihi:

Denize kıyısı olmayan kentten dev balık ihracatı! 49 ülkeye gönderiliyor

Denize kıyısı olmayan Kayseri’nin iç sularında yetiştirilen Türk somonları, başta Rusya ve ada ülkeleri Japonya ile İngiltere olmak üzere 49 ülkeye ihraç ediliyor. Yamula Barajı’nda üretim yapan işletmenin müdürü Emre Ergin, günlük 80-100 ton arasında hasat çıkışı yaptıklarına söyleyerek, "5 projede toplam 4 bin 750 ton kapasiteyle somon üretmeye gayret ediyoruz. Fakat ihracat ve piyasa koşullarına göre 2 bin 500-3 bin ton üretim yapıyoruz. Hasat mevsimindeyiz. Günlük 80 ile 100 ton arasında hasat çıkışı gerçekleştiriyoruz. Balıklarımızın çoğu özellikle Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya gidiyor” ifadesini kullandı.

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Foto - Denize kıyısı olmayan kentten dev balık ihracatı! 49 ülkeye gönderiliyor

İç Anadolu Bölgesi'nin önemli sanayi ve ticaret kentlerinden biri olan Kayseri'de üretilen Türk somonları, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlıyor. Denize kıyısı olmayan Kayseri’nin iç sularında yetiştirilen Türk somonları başta Rusya ve ada ülkeleri Japonya ile İngiltere olmak üzere 49 ülkeye ihraç ediliyor. Kentte, enerji üretimi, tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan Yamula Barajı’nda üretim yapan işletmede haziran ayı başlarında başlayan somon hasadı, ay sonuna kadar sürüyor. Kafesler kıyıya çekilip somon balıkları hasat öncesi hazır edilen özel kamyonlara yükleniyor. Burada şoklaması yapılan balıklar, ilgili tesislere götürülüp ihraç ediliyor.

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Foto - Denize kıyısı olmayan kentten dev balık ihracatı! 49 ülkeye gönderiliyor

'BALIKLARIMIZIN ÇOĞU RUSYA'YA GİDİYOR' İşletmenin müdürü Emre Ergin, çalışmalarını anlatarak, "5 projede toplam 4 bin 750 ton kapasiteyle somon üretmeye gayret ediyoruz. 4 bin 750 ton kapasitemiz var. Fakat ihracat ve piyasa koşullarına göre 2 bin 500-3 bin ton üretim yapıyoruz. Şu anda hasat mevsimindeyiz. Hasatlarımızı yapıyoruz. Günlük 80 ile 100 ton arasında bir hasat çıkışı gerçekleştiriyoruz. Balıklarımızın çoğu özellikle Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya gidiyor. Türkiye olarak baktığımızda Avrupa ülkelerinin tamamına, Amerika'ya, Kanada'ya hatta Çin ve Rusya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Büyük çoğunluğu da Rusya oluyor” dedi.

#3
Foto - Denize kıyısı olmayan kentten dev balık ihracatı! 49 ülkeye gönderiliyor

'KAYSERİ'DE BALIK İHRACAATININ OLMASI İNSANLARA GARİP GELİYOR' Türkiye’de üretilen yumurta ve yavrunun 3'te 1'inin Kayseri'den çıktığını söyleyen Ergin, "Kayseri'nin balık ihracatının genelde yüzde 70-80'i Rusya'ya olacaktır. Kayseri, denizi olmayan bir şehir. Buradan balık ihracatının olması insanlara garip geliyor ama Kayseri önemli bir üretime sahip. Hem alabalığın yumurtasında, yavrusunda, adayında ve somonunda önemli potansiyellere sahip durumda. Hatta Türkiye’de üretilen yumurta ve yavrunun 3'te 1'i genelde Kayseri'den çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Denize kıyısı olmayan kentten dev balık ihracatı! 49 ülkeye gönderiliyor

'YILDA 49 ÜLKEYİ BULAN İHRACAT GERÇEKLEŞİYOR' Kentteki ihracatın yaklaşık 3 bin tonuna destek olmaya çalıştıklarını belirten Ergin, "Aslında biraz da biz üretimi piyasa koşullarına göre belirliyoruz. İhracat ve müşteri taleplerine göre belirliyoruz. Bu sene geçen sene yaptığımız üretimden biraz daha fazla yapmaya gayret gösterdik. Su seviyesinin yüksek olması ve yağışların iyi olması da etki gösterdi. Verimli bir sezon geçtiğini düşünüyoruz. Yılda 49 ülkeyi bulan ihracat gerçekleşiyoruz. Kayseri'de yapılan ihracatın da yaklaşık 2 bin 500-3 bin ton gibi bir rakamına biz destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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