Güney Afrika’dan OMODA 7’ye büyük onur! Otomotiv dünyasını salladı

Yenilikçi yaklaşımı, ileri teknoloji vizyonu ve kullanıcı odaklı mobilite anlayışıyla dikkat çeken OMODA | JAECOO’nun moda odaklı SUV modeli OMODA 7, Güney Afrika’da otomotiv sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 Güney Afrika Yılın Otomobili (COTY) Ödülleri’nde güçlü rakiplerini geride bırakarak yılın otomobili ödülünü kazandı. Güney Afrika’nın önde gelen otomotiv gazetecileri ve uzmanlarından oluşan jüri tarafından verilen güçlü bir onay niteliği taşıyan ve OMODA | JAECOO’nun ülkedeki büyüyen varlığını da pekiştiren bu önemli başarı, aynı zamanda OMODA 7’nin ileri tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle global ölçekte yüksek kaliteli mobilite anlayışını yeniden tanımladığını ortaya koydu.

Tasarımdan akıllı teknolojilere uzanan çok boyutlu başarı

40 yıllık geçmişe sahip olan ve Güney Afrika Otomotiv Gazetecileri Birliği (SAGMJ) tarafından düzenlenen Güney Afrika Yılın Otomobili Ödülleri, ülkedeki kullanıcılar için otomotiv sektörünün en güvenilir ve prestijli değerlendirmeleri arasında yer alıyor. Bu yıl, 2025 yılında pazara sunulan 55’in üzerinde yeni model arasından yalnızca 18 araç finale kalmaya hak kazandı. Finalistler, Zwartkops Yarış Pisti’nde üç gün boyunca kapsamlı testlerden geçirildi. Araçlar, performans, güvenlik, teknolojik yenilik, tasarım ve kullanıcı deneyimi dahil olmak üzere yedi temel kriterde değerlendirildi.

OMODA 7, bu kıyasıya rekabette güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı. Jüri üyeleri ve sektör temsilcileri tarafından "SUV kavramını ileri teknoloji ve geleceğe dönük vizyonla yeniden yorumlayan bir crossover" olarak tanımlanan model, tasarım, teknoloji, konfor, güvenlik, verimlilik ve fiyat-fayda dengesi gibi alanlarda yüksek puanlar aldı.

Güney Afrika pazarında satışa sunulduğu günden bu yana kullanıcıların beğenisini kazanan OMODA 7, markanın bilinirliğini ve rekabet gücünü sürekli artırıyor. OMODA | JAECOO Güney Afrika Genel Müdürü Hans Greyling, ödülle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “2026 Güney Afrika Yılın Otomobili Ödülleri’nde elde ettiğimiz bu başarı, OMODA için son derece önemli. OMODA 7’yi, kullanıcıların beklentilerine uygun şekilde stil, teknoloji, güvenlik ve değeri bir araya getiren bir model olarak geliştirdik. Bu ödül de bu yaklaşımımızın doğruluğunu teyit ediyor.”

Trendlerin ötesine geçen fütüristik tasarım

Modern ve teknolojiyle iç içe yaşayan şehirli kullanıcılar için geliştirilen OMODA 7, "ART IN MOTION" tasarım felsefesiyle geleceğe yönelik cesur bir vizyon ortaya koyuyor. Keskin hatlara sahip X formundaki ön tasarımı ve akıcı gövde siluetiyle araç, hareket halindeki bir sanat eserini andırıyor.

Bu sıra dışı tasarım anlayışı yalnızca otomotiv dünyasının değil, moda sektörünün de dikkatini çekiyor. OMODA 7 daha önce Londra Moda Haftası ve Madrid Moda Haftası gibi uluslararası organizasyonlarda yer alarak endüstriyel tasarım ile haute couture dünyasını bir araya getirdi. Brezilya’da düzenlenen Baile da Vogue 2026 etkinliğinde de moda ikonlarının, süper modellerin ve yaratıcı sanatçıların ilgi odağı oldu. Dünyanın moda başkentlerinden profesyonel otomotiv değerlendirmelerine uzanan bu yolculuk, OMODA 7’nin "En Güzel Crossover" olarak anılmasını sağlayan tasarım gücünü ortaya koyuyor.

İnsan odaklı akıllı teknoloji deneyimi

OMODA 7’nin iç mekânında kullanıcıları geleceğin teknolojileriyle donatılmış bir yaşam alanı karşılıyor. Segmentinde öne çıkan 15,6 inçlik hareketli ekran, Qualcomm Snapdragon 8155 işlemciden güç alıyor ve dört parmak hareketiyle kontrol edilebilen sezgisel kullanım özellikleri sunuyor.

Sekiz hoparlörlü akustik ses sistemi ve ritmik ambiyans aydınlatmasıyla teknoloji yalnızca görülmekle kalmıyor, tüm duyulara hitap ediyor. Böylece her yolculuk, ışık, müzik ve teknolojiyle zenginleşen özel bir deneyime dönüşüyor. Kullanıcılarla doğal bir etkileşim kuran akıllı sistem, gerektiğinde görünmez olarak huzuru korurken, ihtiyaç duyulduğunda hızlı ve etkili şekilde devreye girerek teknolojiyi daha insani bir boyuta taşıyor.

Küresel başarının yeni adımı

OMODA 7’nin Güney Afrika Yılın Otomobili ödülünü kazanması, global yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Profesyonel otomotiv gazetecilerinden gelen bu güçlü onay ve moda dünyasından aldığı takdir, OMODA | JAECOO’nun tasarım, akıllı teknoloji ve üretim kalitesi alanlarındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

OMODA | JAECOO, önümüzdeki dönemde de küresel büyümesini sürdürmeye devam edecek. Marka, dünyanın trendleri belirleyen genç kullanıcılarının mobilite beklentilerine odaklanarak, yerel ihtiyaçlara uygun deneyimleri ileri teknolojilerle bir araya getirmeyi ve kişiselleştirme, premium kalite hissi ve insan odaklı teknolojiyi buluşturan mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor.

Şehir hayatından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla ilerlemeye devam ediyor. Futbol heyecanı dünyayı sarıp; hayalleri, azmi ve kararlılığı beslerken, marka da genç bir bakış açısını ve cesur keşfetme isteğini simgeleyen “Forever 26” felsefesini benimseyerek daha açık ve sınırsız bir geleceği kucaklıyor. Marka, “Aile İçin, Şampiyonluk İçin.” felsefesini benimseyen ana şirketi Chery tarafından yönlendiriliyor. Chery, dünya çapında bir vizyonla küresel mobilite evrimini yönlendirmeye devam ederken, kullanıcılarının şampiyon mentalitesiyle hedeflerinin peşinden koşmalarını ve hem gündelik yaşamda hem de rekabette sınırları zorlamaya devam etmelerini teşvik ediyor.