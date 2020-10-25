Yemen'de halk Fransa'yı protesto etmek için sokağa indi

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözlerine karşı gösteri düzenledi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kenti meydanında toplanan protestocular, ellerinde "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" ve "Peygamberine hakaret edilip de tepki göstermeyen ümmette hayır yoktur" yazan pankartlarla Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

Yemenli gazeteci Abdulaziz ez-Zebhani gösteri alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e hakarete karşı "Arap resmi sessizliğinin" Arap halkını çok üzdüğünü dile getirdi.

Zebhani, "Arap ve İslam ümmeti Fransa ve Macron'un Peygamberimize hakaretlerine karşı ayaklanmalıdır. Bu duruma tepki vermek her Müslüman için bir görevdir." dedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.