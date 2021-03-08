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Dünya Yemen'de göçmenlerin kaldığı merkezde yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Yemen'de göçmenlerin kaldığı merkezde yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İç savaş ile boğuşan Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangında gelen ilk haberlere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 00:07:00 -
Yemen'de göçmenlerin kaldığı merkezde yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını belirtti.

Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde bulunduğunu ifade eden Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

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