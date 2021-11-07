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Dünya Yemen’de gerginlik tırmanıyor: Cumhurbaşkanı, uluslararası arenaya çağrıda bulundu
Dünya

Yemen’de gerginlik tırmanıyor: Cumhurbaşkanı, uluslararası arenaya çağrıda bulundu

Yemen’de hükümet ve koalisyon güçlerinin İran destekli Husiler arasındaki gerginlik tırmanıyor. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husilerin barışa zorlanması için uluslararası baskı yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 02:44:00 -
Yemen’de gerginlik tırmanıyor: Cumhurbaşkanı, uluslararası arenaya çağrıda bulundu

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki konutunda ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldi.

Savaşın son bulması ve barışın sağlanması meselelerinin ele alındığı görüşmede Hadi, sivillerin, sığınmacıların, kamu ve özel kurumların hedef alınmasına son vermek ve barışa zorlamak için Husilere uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking ise Yemen hükûmetinin ülkede barışın sağlanması ve savaşın son bulması için harcadığı çabalardan övgüyle söz etti.

Lenderking, "Yemen'in birlik, istikrar ve güvenliği, savaşın son bulması ve barışın tesis edilmesi için ülkesinin verdiği desteği" yineledi.

Yemen'de hükûmetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükûmetine destek veriyor.

 

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