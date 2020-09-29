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Aktüel Yemen'de emekli askerlerin maaş eylemleri yakıt krizine yol açtı
Aktüel

Yemen'de emekli askerlerin maaş eylemleri yakıt krizine yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:06:23 -
Yemen'de emekli askerlerin maaş eylemleri yakıt krizine yol açtı

ADEN (AA) - Yemen'in Aden kentinde emekli askerlerin petrol şirketlerine giden yolları kapatması nedeniyle yakıt krizi yaşanıyor.

Emekli askerlerin, geciken maaşlarının ödenmesi talebiyle pazar gününden bu yana yaptıkları eylem nedeniyle yüzlerce araç, yakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kent sakinleri, eylemlerin büyümesinden, tam günlük elektrik kesintileri yaşanmasından ve hükümetin memur maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelmesinden endişe ediyor.

Aden ve çevre illerde günde 5 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yemen'deki emekli askerler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle temmuz ayından bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait merkezlerin önünde oturma eylemleri düzenliyor. Eylemciler, hükümet ve koalisyon güçlerinden Ocak 2020'den bu yana geciktirilen maaşlarının ödenmesini istiyor.

Askerler, en son pazar günü, yetkililer üzerinde baskı oluşturmak için Ez-Zeyt, El-Haviyat ve El-Mualla limanlarının ana giriş kapıları ile kentteki petrol şirketine giden yolları kapatmıştı.

Emekli askerler ayrıca taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda Aden Uluslararası Havalimanı ile Yemen Merkez Bankasını da kapatacakları tehdidinde bulunmuştu.


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