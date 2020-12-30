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Dünya Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ikinci patlama!
Dünya

Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ikinci patlama!

Yemen'de yeni hükümet üyelerinin bulunduğu sırada Aden Havalimanında gerçekleşen patlama sonrası bir patlamada Aden kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:46:00 -
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ikinci patlama!

Yemen’in Aden kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Aden Havalimanında patlama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden Yemen’in yeni hükümetinin üyelerinin, Aden Havalimanına ulaştığı sırada meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Patlamanın ardından yeni hükümet üyeleri, Aden'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayına götürüldü.

İkinci patlama Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde oldu

 

Yerel kaynaklar, havalimanındaki patlamanın ardından hükümet yetkililerin götürüldüğü Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlamanın kaynağı henüz bilinmezken, can kayıplarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hükümetin suçladığı Husiler patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi

Aden Havalimanındaki patlamada 22 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 65'e yükseldi. Yemen Enformasyon Bakanı Moammar Al-Eryani patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, hükümetin tüm üyelerinin güvende olduğunu duyurdu.

Al-Eryani açıklamasında, “Halkımıza hükümet üyelerinin iyi olduğuna dair güvence veriyoruz ve sizi temin ederim ki İran destekli Husi silahlı grubunun korkakça terörist saldırısı bizi görevimizi yerine getirmekten caydırmayacaktır" ifadelerini kullandı. Al-Eryani, patlamadan İran destekli Husileri sorumlu tutarken, Husiler patlamayla bir ilgilerinin olmadığını ifade etti.

BM'den kınama

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise havalimanındaki patlamayı "kabul edilemez bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve kınadı.

Öte yandan yeni Yemen hükümetinin üyeleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin önünde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da yemin etmişti. Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümetin 24 bakandan kurulduğu açıklanmıştı.

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