  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de bir akademisyen uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti
Aktüel

Yemen'de bir akademisyen uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:25:19 -
Yemen'de bir akademisyen uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

ED-DALİ (AA) - Yemem'in Ed-Dali kentinde Aden Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Halid el-Hamidi kimliği belirsiz kişilerce uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Yerel bir kaynağın AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Ed-Dali kentinde Aden Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesi'nin Dekanı Halid el-Hamidi motosikletli kimliği belirsiz kişilerce suikaste uğradığını belirtti.

Hamidi'ye kent merkezindeki Eğitim Fakültesi binası önünde ateş açıldığını söyleyen kaynak, saldırganların kaçtığını ve Hamidi'nin hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yemenli yetkililerden olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, suikastin sorumluluğunu üslenen herhangi bir grup olmadı.

Ed-Dali kenti zaman zaman Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yöneticileri, Güney Direnişi yöneticileri ve aktivistlerin uğradığı suikastlerle gündeme geliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çı..
Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak felaket kapıda
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak felaket kapıda

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'in Youtube kanalında sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu..
Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...
Gündem

Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bir süre önce Kur’an-ı Kerim hakkında, “Bu Allah dili mi?” diyen ilahiyatçı Mustafa Öztürk'ün kitaplarında da bir..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay