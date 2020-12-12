  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler Aden'den çekilmeye başladı
Aktüel

Yemen'de BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler Aden'den çekilmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:16:09 -
Yemen'de BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler Aden'den çekilmeye başladı

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin Aden'den çekilmeye başladığı belirtildi.

Geçen ağustos ayında kurulan ve Suudi Arabistanlı subaylar ile Yemenli şahsiyetlerden oluşturulan ara buluculuk komitesinden ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK'ya bağlı bir tugayın bugün, Aden'den Dali kenti yönüne doğru çekildiğini belirtti.

Hükümet güçleri ile GGK'nın Ebyen'de dün karşılıklı olarak başladıkları temas hatlarından çekilme sürecinin bugün de devam ettiğini kaydeden yetkili, her iki taraftan 3 tugayın geri çekildiğini aktardı.

Öte yandan, hükümete bağlı askeri bir kaynak, Ebyen'de hükümete bağlı tugayların Husilerle çatışmaların olduğu Mukeyras-Sera cephesine çekildiğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarıldı.

Ebyen'de Yemen hükümetine bağlı Özel Kuvvetler Sözcüsü Emin Hüseyin, dün yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin GGK güçleri ile temas hatlarından çekilme sürecinin ilk aşamasının başladığını söylemişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinin ardından 27 Haziran'da hükümet ile GGK'nın ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ancak ateşkese rağmen, GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?
Eğitim

ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?

ALES ne zaman? | Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan ALES/2 koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. ALES’e girecek olan adaylar sınav..
Trabzon Emniyet Müdürü'nün tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin
Gündem

Trabzon Emniyet Müdürü'nün tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, polis okulunda verdiği konferansta FETÖ terör örgütüne sert tepki göstererek, "Allah belalarını versi..
Dev projede artık sona gelindi... Tarih belli oldu
Ekonomi

Dev projede artık sona gelindi... Tarih belli oldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü 26 Aralık tarihinde resmen açılıyor.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay