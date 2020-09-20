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Aktüel Yemen'de BAE destekli güçler göstericilere ateş açtı
Aktüel

Yemen'de BAE destekli güçler göstericilere ateş açtı

Aktivistler bazı göstericilerin yaralandığını ifade ederken, çıkan olaylarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:19:44 -
Yemen'de BAE destekli güçler göstericilere ateş açtı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler, kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek isteyen göstericilere ateş açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hadramevt ilinin merkezi Mukella kentinde, başta elektrik olmak üzere kötüleşen kamu hizmetleri protesto edildi.

Kentteki ana yolları trafiğe kapatan öfkeli kalabalık araç lastiklerini yaktı.

Bölgede yoğun şekilde konuşlanmaya başlayan BAE destekli "Nuhba (Seçkin) Hadramiyye Güçleri" ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Kalabalığı dağıtmak için yoğun şekilde ateş açan Hadramiyye Güçleri'ne göstericiler taş atarak karşılık verdi.

Bazı aktivistler, göstericilerden yaralananlar olduğunu ifade ederken, çıkan olaylarda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mensupları Hadramevt ilinden olan "Nuhba Hadramiyye Güçleri", 2015'te kuruldu. Eğitimlerini Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait kamplarda tamamlayan bu güçler, BAE tarafından destekleniyor.

- Yemen Meclis Başkan Yardımcısı'ndan olaya tepki

Öte yandan Yemen Meclis Başkan Yardımcısı Muhsin Basıra, göstericilere ateş açılmasını ve Mukella kentindeki yolların trafiğe kapatılmasını kınadı.

Basıra, yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerin söz konusu sorunu çözüme kavuşturmayacağını aksine daha da kötüleşmesine ve çıkarların aksamasına neden olacağını kaydetti.

Herkese "aklı selimle hareket etme" çağrısında bulunan Basıra, başta elektrik olmak üzere kötüleşen kamu hizmetleri sorununun toplumun tüm gücünü toplayarak Başbakan'a baskı yapmadan çözülmeyeceğini ifade etti.

Uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Mukella kenti, kamu hizmetlerini protesto eden gösterilere sahne oluyor. Yemenliler, hava sıcaklığı ve nem oranının yüksek olduğu ülkede elektrik kesintileri nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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