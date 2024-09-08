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Dünya Yemen'de ABD'ye büyük şok! SİHA düşürdüklerini açıkladılar
Dünya

Yemen'de ABD'ye büyük şok! SİHA düşürdüklerini açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-09-08 01:56:00 -
Yemen'de ABD'ye büyük şok! SİHA düşürdüklerini açıkladılar

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Marib ili semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.

Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Marib semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü bilgisini verdi.

Sözcü Seri, bununla birlikte, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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