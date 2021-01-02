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Aktüel Yemen'de 2020'de basına yönelik 143 ihlal tespit edildi
Aktüel

Yemen'de 2020'de basına yönelik 143 ihlal tespit edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:44:46 -
Yemen'de 2020'de basına yönelik 143 ihlal tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Yemen Basın Özgürlükleri Gözlemevi (Marsadak), 2020'de ülkedeki gazeteciler ve basın özgürlüğüne yönelik 143 ihlalin tespit edildiğini açıkladı.

Gözlemevinin sosyal medya hesabında yayımlanan raporda, 2020 yılında ülkede, gazetecilerin öldürüldüğü, yaralandığı, kaçırıldığı, saldırıya uğradığı ve basın kuruluşlarının hedef alındığı 143 ihlalin tespit edildiği belirtildi.

Raporda, ihlallerin başında gazeteciler Nebil Hasan el- Kuayti, Edib el-Cinani ve Bedil el-Burayhi'nin öldürülmesi ve 11 gazetecinin idam edilmesinin geldiği kaydedildi.

İhlallerden 7'sinin kaçırma, 10'unun yaralama, 11'inin tutuklama, 11'inin saldırı, 15'inin tehdit, 4'ünün işinden alıkoyma olduğu ve 5'inin de basın kuruluşlarını hedef aldığı aktarılan raporda, 66 ihlal ise tasnif edilmedi.

- Husiler ihlal listesinde ilk sırada

Raporda ayrıca, Husilerin 70 ihlalle listenin ilk sırasında yer aldığı, onu 44 ihlalle hükümetin, 3 ihlalle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) izlediği kaydedildi. 26 ihlalin ise kimliği belirsiz kişilerce işlendiği ifade edildi.

Gözlemevinin yayımladığı raporla ilgili Yemen'deki taraflardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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