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Aktüel Yemen'de 2020'de 1363 sivil öldürüldü ya da yaralandı
Aktüel

Yemen'de 2020'de 1363 sivil öldürüldü ya da yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 18:38:38 -
Yemen'de 2020'de 1363 sivil öldürüldü ya da yaralandı

ADEN (AA) - Yemen'de hükümete bağlı Ulusal İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Komitesi, 2020 yılında ülkede 1363 sivilin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında çeşitli illerde 4 bin 292 sivilin mağdur olduğu, 2 bin 901 ihlal tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu ihlaller sonucu 1363 sivilin öldürüldüğü ya da yaralandığı aktarılan açıklamada, 1052 kişinin keyfi gözaltına alındığı ve zorla kaybedildiği, 39 tarihi ve dini eserin hedef alındığı ayrıca sağlık ekiplerine yönelik 17 saldırının kayda geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu ve özel mülk olmak üzere 757 bina ile 17 çocuk okulunun yıkıldığı, 15 yaş altı 118 çocuk savaşçı devşirildiği kaydedildi.

Söz konusu ihlalleri hangi tarafların gerçekleştirdiğine dair bilgi verilmeyen açıklamada, taraflara tüm sivillerin hayatını, güvenliğini ve onurunu ayrım gözetmeksizin koruma yükümlülüğü veren uluslararası insani hukuka uymaları çağrısı yapıldı.

- Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor


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