Yemen Türkiye'yi tercih etti! Türkiye'den süt makinesi talep ettiğini Türkiye'ye ilan etti

Türkiye ile Yemen arasında Osmanlı İmparatorluğu'ndan modern döneme uzanan çok uzun ve derin bir tarihi bağlar bulunmaktadır. Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlenirken Yemenli bir firma Türkiye'den bu ürünleri satın almak istediğini duyurdu!

Makine sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan Yemen’den bu ilan geldi! İlan bırakan bir ithalatçı Türkiye’den süt makineleri satın alacağını belirtti.

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