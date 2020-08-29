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Aktüel Yemen ordusuna bağlı güçler Husilere pusu kurdu
Aktüel

Yemen ordusuna bağlı güçler Husilere pusu kurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:52:52 -
Yemen ordusuna bağlı güçler Husilere pusu kurdu

ADEN (AA) - Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki ed-Dali kentinde Husilere kurulan pusuda bazı milislerin öldüğünü, bazısının da yaralandığını duyurdu.

Orduya bağlı Dali Cephesi Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup Husi milis kentin kuzeyinde yer alan Kataba ilçesinde 7. Tugay'a ait karargaha sızmaya çalıştı.

Açıklamada, 7. Tugay bünyesindeki askerlerin karargaha sızmaya çalışan Husilere pusu kurması sonucu bazı milislerin öldüğü, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

Husilerin, pusuya düşen milisleri kurtarmak için Tugay'a düzenlediği saldırının ise geri püskürtüldüğü belirtildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


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