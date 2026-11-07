Yemen ordusu Taiz’de ilerlediğini duyurdu: Marib ve Cevf’te çatışmalar sürüyor

Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar birden fazla cephede yoğunlaştı. Ordu, halk direniş güçlerinin desteğiyle Taiz’de ilerleme sağlandığını, ele geçirilen bölgelerde kontrolü sağlamlaştırma ve mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Ordu ile Husiler arasında yaşanan doğrudan çatışmaların Cevf'in merkezi Hazm kentinin güneydoğusundaki cephelere yayıldığı, çatışmalarda topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarların kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yemen ordusunun Husilerin ateş açtığı noktaları hedef alarak Husilere ağır kayıplar verdirdiği, savaş uçaklarının ise Husilerin birliklerini ve askeri araçlarını hedef alan 5 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saha kontrolünün bölünmüş olduğu Marib ve Cevf illerinde hükümet güçleri, Marib kent merkezi ile ildeki petrol ve doğal gaz sahalarını, Husiler ise Cevf'in merkezi Hazm kentini kontrol ediyor.

Taiz'de bazı bölgeler geri alındı

Yemen ordusu, halk direniş güçlerinin desteğiyle Taiz ilindeki çeşitli cephelerde Husilere karşı şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, ordu güçlerinin Neydani köyü, Şib es-Sarari bölgesi, Sanamat kırsalının geniş kesimleri ve Zi el-Berah'taki Ribat el-Karn bölgesini geri aldığı belirtildi.

Sabr cephesinde çatışmaların devam ettiği, ordu güçlerinin Sarari bölgesinin girişlerini kuşatma altına aldığı kaydedildi.

Çatışmalarda Husilere ağır kayıplar verdirildiği ifade edilen açıklamada, geri alınan bölgelerde kontrolün sağlamlaştırılması ve mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Yemen'in nüfus bakımından en büyük ili olan Taiz'de kontrol, hükümet güçleri ile Husiler arasında bölünmüş durumda.

Hükümet güçleri Taiz kent merkezi ve bazı bölgeleri kontrol ederken, Husilerin kontrol ettiği bölgeler ise kıyı ve kırsal kesimde yoğunlaşıyor.

Taiz'in çeşitli bölgelerinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

İbb ve başkent Sana gibi kuzey illerine, Lahic ve geçici başkent Aden gibi güney illerine bağlanması nedeniyle Taiz stratejik önem taşıyor.

Taiz, Aden'i ülkenin orta ve kuzey kesimlerine bağlayan ikmal ve ulaşım yollarına da ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 387 Husi etkisiz hale getirildi

Yemen Ordu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli, savaş uçakları, İHA'lar, topçu birlikleri ve roketatarlarla Husilere ait mevzi, toplanma alanı, takviye birlikleri, askeri araç ve ateş noktalarına yönelik 1211 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nuzeyli, operasyonlarda aralarında üst düzey mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 387 Husinin etkisiz hale getirildiğini, 96 askeri araç ve teçhizat ile bir füze fırlatma rampasının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

Yemen hükümet güçlerine bağlı "Vatan Kalkanı" ve "Amalika" birliklerinin Tur el-Baha cephesinde bazı mevzileri ele geçirdiğini belirten Nuzeyli, Husilerin saldırı ve sızma girişimlerinin geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Nuzeyli, Marib'de ordu birliklerinin Rağvan ve Mihzam Mas kesimlerindeki Husilerin mevzilerine yönelik saldırılar düzenlediklerini, Husilerin takviye birlikleri ve tahkimatlarını hedef almaya devam ettiklerini vurguladı.

Taiz'de Husilerin saldırılarında 2 çocuk yaralandı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin Taiz'deki Cebali bölgesine düzenlediği bombardımanda 7 yaşındaki Firas Şakir Said, sol avucuna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralandı.

Husilerin Taiz'in batısındaki Dubab bölgesini topçu atışıyla hedef alması sonucu 2 yaşındaki Eryan Yasin Abdulcelil'in de yaralandığı belirtildi.

Ekim ayında Babulmendeb Boğazı'ndan 1083 gemi geçti

Husilere bağlı olan SABA haber ajansında yayımlanan, uluslararası alanda tanınmayan Husi hükümetinin Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı açıklamasında, boğazdaki gemi trafiğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Ekim ayında Babulmendeb Boğazı'ndan 550'si kuzeye, 533'ü güneye olmak üzere 1083 ticari geminin geçtiği belirtildi.

Suudi Arabistan'a ait gemiler dışında tüm uluslararası ticari gemiler için Babulmendeb Boğazı'ndaki seyrüseferin güvenli olduğu ileri sürüldü.

Husiler, temmuz ayında Suudi Arabistan'a yönelik "deniz ablukası" ilan ettiklerini duyurmuş, Suudi Arabistan'a ait hedeflere ve gemilere balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenlemişti.