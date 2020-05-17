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Yemen ordusu: Hadramevt'te hiçbir milis oluşumuna izin verilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:55:02 -
Yemen ordusu: Hadramevt'te hiçbir milis oluşumuna izin verilmeyecek

HADRAMEVT (AA) - Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde askeri ve güvenlik kurumları dışında herhangi bir milis oluşumuna izin verilmeyeceğini bildirdi.

Hadramevt'te bulunan Birinci Askeri Bölge tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge komutanlığı Seyun kentindeki karargahta toplantı düzenledi.

Birinci Askeri Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Muhammed Taymes, toplantıda, her türlü savaş ve teknik hazırlığın yapılması ve bölgedeki tüm birimlerin azami teyakkuz halinde olmasının önemini vurguladı.

Birinci Askeri Bölgenin, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve uluslararası düzeyde kabul edilen meşru devlet kurumlarını temsil eden Yemen makamlarının talimatlarına göre hareket ettiğini belirten Taymes, "Hadramevt'te askeri ve güvenlik teşkilatları dışında herhangi bir milis gücü ya da savaşçı birlik oluşmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Hadramevt'te bulunan ordu birliklerine karşı saldırı başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu.

GGK, 13 Mayıs'ta Hadramevt'in idari merkezi El-Mukella'da askeri geçit töreni düzenlemişti. Hükümet güçleriyle GGK arasında Ebyen'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı gerçekleşen askeri geçidin akabinde Hadramevt Valisi Tümgeneral Ferac el-Bahseni, devlet kurumları dışında askeri faaliyetlerde bulunanları uyarmıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ise törenin ardından Hadramevt Valisi'ne devlet kurumları haricindeki faaliyetlere dönük teyakkuzda olma talimatı vermişti.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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