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Dünya Yemen ordusu duyurdu! Husilere darbe
Dünya

Yemen ordusu duyurdu! Husilere darbe

Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Beyda ilinde İran destekli Husilerle girilen şiddetli çatışmaların ardından 3 bölgede kontrolün sağlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:01:00 -
Yemen ordusu duyurdu! Husilere darbe

Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Beyda ilinde İran destekli Husilerle girilen şiddetli çatışmaların ardından 3 bölgede kontrolün sağlandığını bildirdi.

Orduya ait basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyda ili çevresinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava desteği sağladığı hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonucu ordu güçleri, Beyda ilinde Numan ilçe merkez bölgesi dahil 3 bölgede kontrolü sağladı.

Husiler ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 23 Eylül 2021'de ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda ilinin tamamını ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Ordu güçleri, Husilerin elindeki Beyda ilinde Eylül 2021'den bu yana ilk kez bazı bölgelerde kontrolü sağlamış oldu.

Yemen ordusu dün de ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde İran destekli Husilerle girilen şiddetli çatışmaların ardından stratejik konuma sahip Beyhan ilçesinde kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

Yemen'deki durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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