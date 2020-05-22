  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Ürdün Başbakanı Rezzaz'dan 'İsrail ile ilişkileri yeniden gözden geçirebiliriz' uyarısı

Berberlerin iki günlük gece mesaisi sona erdi

İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler Kudüs'ün İsrail başkenti olarak kalması temeli üzerine yapılacak
için kalan
Dünya

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı. Operasyonda İran destekli Husilerden 4 milisin öldürüldüğü, 16 kişinin de esir alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 08:27:00 -
Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen'de İran destekli Husilerden 4 milisin öldürüldüğü, 16 kişinin de esir alındığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Yemen ordusu 6. Askeri Bölge sözcüsü Rebi el-Kureşi, ordu birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilere karşı gerçekleştirdiği operasyonda Mansur dağı gibi bazı bölgeleri ele geçirdiğini söyledi.

Operasyon sırasında Husi milislerden 4 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 14 milisin de esir alındığını belirten Kureşi, kendi saflarında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Söz konusu açıklamalara ilişkin Husilerden henüz yorum yapılmadı.

Husiler, Arap koalisyonuna ciddi barış müzakereleri çağrısında bulundu

Bu arada, Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuna gerçek müzakerelerde bulunma çağrısında bulundu. 

Husilere ait Yüksek Meclis Başkanı Mehdi el-Meşşat, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla televizyonda bir konuşma yaptı.

Meşşat, "Saldırgan ülkelere (Arap koalisyonu) savaş stratejisinden barış stratejisine ciddi ve fiili bir dönüşüm yapmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

Arap koalisyonuna gerçeği gizleme siyasetinden vazgeçmeleri çağrısında bulunarak, sözlerle eylemlerin birbirine mutabık kalması gerektiğini belirten Meşşat, Arap koalisyonundaki ülkelerin barış yolunu seçeceklerini ifade etti.

Meşşat, büyük acıların yaşanacağı aşamaya yeniden girişmek istemeyecekleri bir duruma kendilerini zorlamayacaklarından ümitli olduklarını kaydetti.

Husi Yüksek Meclisinden yapılan müzakere çağrısına Arap koalisyonundan henüz cevap verilmedi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı