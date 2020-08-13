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Dünya

Yemen ordusu başkentin doğusundaki önemli noktalarda kontrol sağladı

Yemen ordusu Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'nın Nehm ilçesindeki bazı bölgelerde denetimi sağladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 07:45:00 -
Yemen ordusu başkentin doğusundaki önemli noktalarda kontrol sağladı

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan habere göre, Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde, Marib iline bağlı Sirvah ve Hilan ilçelerindeki, Husilerin cephe hatlarına giden destek yoluna bakan Bahra ve el-Manama sıradağlarının sonuna kadar olan bölgede denetimi sağladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de operasyona hava desteği sağladığı belirtilirken, yaşanan çatışmalarda çok sayıda Husinin öldürüldüğü kaydedildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Nehm ilçesini başkent Sana'yı Husilerden geri almak için bir "kapı" olarak görüyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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