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Dünya Yemen ordusu: 1000'den fazla Husi milisi öldürüldü
Dünya

Yemen ordusu: 1000'den fazla Husi milisi öldürüldü

Yemen'de eylül ayında orduya bağlı birlikler ile İran destekli Husiler arasında yaşanan sıcak çatışmalarda 1000'den fazla Husi milisi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:16:00 -
Yemen ordusu: 1000'den fazla Husi milisi öldürüldü

Yemen ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, İran destekli Husilerle yaşanan çatışmalarda 1000'den fazla Husi milis öldürüldü.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde, "Eylül ayında, orduya bağlı birlikler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 215'i saha komutanı olmak üzere 1000'den fazla milis öldürüldü." açıklamalarına yer verildi.

Söz konusu milislerin başta Marib, Cevf, Beyda, Nehem olmak üzere ülkenin farklı kentlerindeki cephelerde öldürüldüğü kaydedilirken Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ve Husiler arasında şiddetli çatışmalar

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Ülkenin çeşitli bölgeleri, ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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