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Aktüel Yemen: Kara sularımızda yasa dışı avlanan bir İran gemisi ele geçirildi
Aktüel

Yemen: Kara sularımızda yasa dışı avlanan bir İran gemisi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:58:54 -
Yemen: Kara sularımızda yasa dışı avlanan bir İran gemisi ele geçirildi

ADEN (AA) - Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, kara sularında yasa dışı avlanan bir İran gemisini ele geçirdiklerini duyurdu.

Kefayin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Mehra kenti sahili yakınlarında yasa dışı avlanan bir İran gemisine Yemen Deniz Kuvvetleri tarafından el konulduğunu belirtti.

Kefayin, gemideki mürettebatın sayısı ve tutuklanıp tutuklanmadıklarına dair bilgi vermedi.

İran'dan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, İran'ı Yemen kara sularında yasa dışı balık avlamak, Husilere para ve silah desteği sağlamakla suçlarken, Tahran yönetimi bu suçlamaları reddediyor.

Uzun süredir istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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