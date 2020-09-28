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Aktüel Yemen: İran gemileri kara sularımıza girerek gayrimeşru şekilde avlanıyor
Aktüel

Yemen: İran gemileri kara sularımıza girerek gayrimeşru şekilde avlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:21:36 -
Yemen: İran gemileri kara sularımıza girerek gayrimeşru şekilde avlanıyor

ADEN (AA) - Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, "40'tan fazla İran gemisinin Yemen kara sularına girerek Sokotra Adası çevresinde gayrimeşru şekilde avlandığını" belirtti.

Kefayin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yasa dışı şekilde avlanan bu İran gemileri, Yemen'in egemenliğine açık şekilde ihlal teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma "İran'ın Yemen'de oynadığı yıkıcı role karşı net bir tavır alma" çağrısında bulunan Kefayin, "İran'ın Yemen'in egemenliğine yönelik ihlalleri karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması, Birleşmiş Milletler ilkelerini de ihlal anlamı taşıyor." paylaşımında bulundu.

Yemenli bakanın suçlamalarına ilişkin İran'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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