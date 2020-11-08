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Ekonomi Yemen hükümetinin kontrolündeki Şebve'de ilk liman inşası için anlaşma imzalandı
Ekonomi

Yemen hükümetinin kontrolündeki Şebve'de ilk liman inşası için anlaşma imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:01:35 -
Yemen hükümetinin kontrolündeki Şebve'de ilk liman inşası için anlaşma imzalandı

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki petrol kenti Şebve'de ilk liman inşası için anlaşmaya varıldı.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu ile QYZ Ticaret Şirketi, Şebve'nin Rudum ilçesinde inşa edilecek "Kına" Limanı için anlaştı.

Yap-işlet-devret (BOT) modeliyle inşa edilecek liman projesinin ilk aşamasının, petrol ürünlerinin depolanması için tanker temin edilmesi ve Şebve'nin petrol ihtiyacının buradan karşılanmasından oluşacağı ifade edildi.

İkinci aşamada ise petrol ürünlerinin boşaltımının yapılacağı rıhtımlar ile petrolün saklanacağı 60 bin ton kapasiteli 8 deponun inşa edileceği aktarıldı.

Şebve Valisi Adyu imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Şebve'deki ekonomik ve ticari hareketi canlandırmak için söz konusu projeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Hükümetin kontrolündeki Şebve, petrol zengini ve güvenlik açısından istikrarlı bir kent olmasıyla öne çıkıyor.


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